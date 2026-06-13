Кандидат на пост мэра Кракова выложила провокационное видео с украинским флагом

Кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер опубликовала в своих соцсетях сгенерированное ИИ-видео, в котором бросает флаг Украины, а также опускает флаг Евросоюза в мусорный бак.

В опубликованном ролике Шрайбер снимает украинский флаг с кронштейна возле административного здания в Польше и бросает его . На следующих кадрах политик выбрасывает флаг ЕС в мусорный бак.

Кандидат в мэры Кракова в случае победы пообещала, что на зданиях будут висеть только флаги Польши, в школы вернутся христианские символы.

До этого портал Wirtualna Polska сообщал, что напряжение в отношениях с Украиной грозит Польше пересмотром подхода к диалогу с соседним государством. Публицист Збигнев Парафянович назвал наличие общего противника стран в лице России недостаточным фундаментом для выстраивания долгосрочных дружеских связей между Киевом и Варшавой.

Аналогичного мнения придерживается и экс-посол Польши в США Марек Магеровский. По словам дипломата, исторические разногласия между двумя странами остаются непреодолимыми факторами.

Ранее Польша отказалась дарить подарки Украине из-за улицы Бандеры.