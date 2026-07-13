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Политика

«После этого он умер»: СМИ узнали о последнем заявлении сенатора Грэма о России

Axios: сенатор Грэм шутил, что не может умереть до введения санкций против РФ
CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм перед смертью заявил, что не может умереть до введения новых антироссийских санкций. Об этом стало известно порталу Axios.

«Грэм пошутил: «Я не могу сейчас умереть. Мне все еще нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией», — говорится в публикации.

Отмечается, что через несколько часов сенатор умер. Перед смертью он жаловался на плохое самочувствие, добавили в статье.

Линдси Грэм скоропостижно скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти названа «внезапная болезнь». По данным телеканала NBC, к сенатору на дом выезжали экстренные службы после сообщения о сердечном приступе. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Грэм был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее во Франции рассказали о мечтах сенатора Грэма о третьей мировой войне.

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