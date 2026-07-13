В Европе испугались последствий задержек военной помощи Украине

На грядущей встрече так называемой «коалиции желающих» во Франции будет обсуждаться вопрос поддержки Украины, так как задержки в предоставлении помощи Киеву могут «дорого» обойтись западным странам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы должны предоставить Украине все необходимое, потому что сейчас самое время действовать решительно. Любые задержки сейчас дорого обойдутся нам всем. Украина борется не только за себя», — сказал один из дипломатов ЕС.

Издание пишет, что «неотложность» помощи для Украины станет «очевидной» во время встречи так называемой «коалиции желающих». Politico пишет, что саммит позволит преобразовать политическую поддержку в «более быстрые поставки оружия», средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также придаст «новый импульс» Украине.

До этого телеканал Euronews сообщал, что 13 июля президент Франции Эммануэль Макрон примет лидеров не менее 25 стран «коалиции желающих». По информации канала, Франция на саммите предложит развернуть многонациональные силы на Украине после завершения конфликта.

11 июля французский посол на Украине Гаэль Вейсьер заявил, что на встрече произойдут «важные события».

Ранее экс-соратница Зеленского раскритиковала нарратив о защите Украиной Европы.