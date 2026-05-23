Экс-соратница Зеленского раскритиковала нарратив о защите Украиной Европы

Мендель: нарратив о защите Украиной Европы был создан при Порошенко
Нарратив о защите Украиной Европы был создан политическими консультантами при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, и этот тезис давно потерял всякую «логическую и фактическую основу». Об этом на своей странице в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Нарратив о том, что «Украина защищает всю Европу» изначально был создан политическими консультантами при предыдущем президенте Петре Порошенко. Эта тезисная позиция все чаще подвергается сомнению со стороны украинцев», — отметила она.

Мендель подчеркнула, что население Украины сейчас составляет чуть больше 20 млн человек, тогда как в Европе проживает около 500 млн человек. По ее словам, даже эти цифры заставляют «звучать сомнительно» утверждение о защите Украиной ЕС. Также бывший пресс-секретарь отметила, что у Украины «нет серьезной и конкурентоспособной рыночной экономики по сравнению с ЕС».

«Эти нарративы давно потеряли всякую логическую и фактическую основу. Тем не менее, они продолжают служить оправданием для затягивания войны, для романтизированной героизации украинского населения (которое при этом уничтожается), и стали одним из факторов, способствующих падению популярности европейских лидеров», — написала Мендель.

Мендель отреагировала на информацию агентства Reuters о том, что Зеленский назвал «несправедливым» предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного» члена ЕС, а также заявил, что Киев якобы «защищает Европу в полной мере» и поэтому «заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

Также в апреле Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Украины в ЕС, сказав, что страна якобы «защищает» Европу по-настоящему.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что попытки Зеленского «защитить Европу» не кончатся ничем хорошим.

Ранее Мендель рассказала, каким стал патриотизм на Украине.

 
