В ГД предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил дать отцам право на 14-невнй оплачиваемый отпуск в течение трех месяцев с рождения или усыновления ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с соответствующей инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

«Такой подход позволит семье самостоятельно определить наиболее востребованный период получения поддержки: сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинской организации, во время первых медицинских обследований новорожденного либо позднее, когда помощь особенно необходима», — отметил Чернышев.

В мае управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал, что передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере 3–8 млн рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа.

По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат — 12,5%. Это в шесть раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане.

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