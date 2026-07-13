Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

В ГД предложили дать отцам право на оплачиваемый отпуск

Чернышов предложил дать отцам право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка
Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил дать отцам право на 14-невнй оплачиваемый отпуск в течение трех месяцев с рождения или усыновления ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с соответствующей инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

«Такой подход позволит семье самостоятельно определить наиболее востребованный период получения поддержки: сразу после родов, после выписки матери и ребенка из медицинской организации, во время первых медицинских обследований новорожденного либо позднее, когда помощь особенно необходима», — отметил Чернышев.

В мае управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал, что передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере 3–8 млн рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа.

По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат — 12,5%. Это в шесть раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане.

Ранее стало известно, сколько денег россиянки копят к декрету.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!