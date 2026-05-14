Названы последствия роста числа отцов в декрете

Передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере 3–8 млн рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат — 12,5%. Это в шесть раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане.

По его словам, шестикратный рост доли отцов среди получателей пособия по уходу за ребенком связан прежде всего не с «новой маскулинностью» или резкой сменой семейных ценностей, а с расчетом семейного бюджета.

«Если честно — финансы. По нашим наблюдениям, на консультациях семей с высоким доходом, которые мы регулярно проводим в А2, около 80% решений «декрет на мужа» принимаются на калькуляторе, а не из соображений равноправия. Просто потому, что разница в семейном бюджете за 1,5 года получается в 3–8 млн рублей в пользу того сценария, где работает старший по доходу», — объяснил Чихачев.

Эксперт отметил, что сейчас максимальный размер пособия составляет 83 тыс. рублей в месяц. Поэтому если у женщины официальная зарплата 250–400 тыс. рублей, а у мужчины — 80–120 тыс. рублей, семье часто выгоднее, чтобы отпуск оформил отец, констатировал эксперт. По его словам, в этом случае пособие будет тем же или близким к потолку, а человек с более высоким доходом продолжит работать.

Чихачев добавил, что такая модель чаще встречается в регионах с высокими зарплатами и большой долей женщин на руководящих позициях. Среди них он назвал Москву, Петербург, Тюменскую область и Татарстан. Там доход жены нередко оказывается выше дохода мужа, поэтому финансовый стимул сильнее.

«Наиболее оправдан такой вариант, если официальный доход жены минимум в полтора раза выше дохода мужа, у нее быстро растущая карьера или собственный бизнес, где пауза критична. Также решение может быть выгодным, если отец работает по найму и сохраняет в отпуске корпоративные льготы, например медстраховку», — отметил Чихачев.

Еще одна причина роста, по словам эксперта, — правовая грамотность.

«Пять лет назад многие семьи просто не знали, что отец имеет такое же право на отпуск по уходу за ребенком. Сейчас об этом чаще говорят официальные структуры, включая Социальный фонд России, поэтому юридический барьер для семей стал ниже», — сказал специалист.

Он предупредил, что оформление отпуска должно соответствовать реальному распределению обязанностей в семье. Если декрет оформлен на отца только «для отчетности», а фактически с ребенком сидит мать, это может создать юридические риски при проверках СФР, сказал эксперт.

По его словам, рост числа отцов в декрете постепенно меняет и подход работодателей: раньше HR-специалисты часто воспринимали декрет как «женский риск» и могли негласно учитывать это при найме женщин 25–35 лет. Теперь такой фильтр работает хуже: теоретически в отпуск по уходу за ребенком может уйти любой сотрудник, подчеркнул Чихачев.

Он считает, что в ближайшие три года доля отцов среди получателей пособия может вырасти еще в 2–2,5 раза, до 25–30%. Главными факторами тренда останутся рост зарплат женщин на управленческих позициях, повышение правовой грамотности и развитие программ родительских отпусков в крупных компаниях, заключил Чихачев.

