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Политика

Стало известно, почему Зеленский решил сменить премьера Украины

Политолог Безпалько: Зеленский меняет премьера ради укрепления своей власти
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отставка премьера Украины Юлии Свириденко говорит о стремлении украинского лидера Владимира Зеленского усилить «свою личную группу влияния» во властных структурах. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Должность премьер-министра на Украине, хоть и остается важной, особенно в формальном отношении, тем не менее, в значительной степени утратила свою роль в целом. Все правительство Украины можно рассматривать если не как марионеточное, то как находящееся под внешним управлением. Поэтому перестановки в правительстве, неожиданные отставки могут происходить по самым разным глубинным причинам. Например, это просто попытка усилить свою личную группу влияния. В связи с этим распространяется версия о том, что следующий премьер будет человеком Миндича. То есть Зеленский просто пытается как можно больше людей расставить по ключевым местам», — сказал аналитик.

Безпалько добавил, что отставка Свириденко с поста премьера Украины может вовсе оказаться стремлением киевского режима имитировать свою деятельность на фоне ужасной ситуации в экономике и социальной сфере.

«Для России это мало что значит, потому что сама по себе Украина — это не та страна, с которой мы ведем войну, это та страна, с помощью которой против нас ведут войну. То есть это государство-прокси, от которого на (и тем более от должностей) мало что зависит, кто бы там ни занимал этот пост», — считает политолог.

Свириденко уйдет в отставку, а правительство страны в ближайшее время обновится. Об этом 12 июля в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам. Поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию», подчеркнул он.

Ранее стало известно о продлении военного положения и мобилизации на Украине.

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