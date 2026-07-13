В Иране заявили, что ни разу не нарушили подписанный мемомерандум с США

Иран зеркально перестанет выполнять обязательства по меморандуму, подписанному с Вашингтон ом, пока США не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

Дипломат охарактеризовал состояние меморандума с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисное.

Багаи добавил, что никто не может обвинить Иран в нарушении обязательств по соглашению. По его словам, во всех случаях обязательства Тегерана и Вашингтона четко определены, документально подтверждено, что американская сторона под различным предлогами нарушала различные части меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские власти заявили, что Вашингтон нарушает устав ООН.