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Политика

Иранские власти заявили, что Вашингтон нарушает устав ООН

Mehr: МИД Ирана осудил нарушение Вашингтоном принципов устава ООН
Reuters

МИД Ирана осудил нарушение устава ООН Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление министерства.

В министерстве назвали атаки США «брутальными» и «вопиющим нарушением фундаментальных принципов устава ООН». Дипломаты считают, что США открыто нарушили «фундаментальные принципы устава ООН».

Кроме того, в МИД Ирана уточнили, что любые соучастники агрессии против Тегерана станут легитимными целями для атак иранских войск.

«Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран», — говорится в сообщении.

13 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по объектам на территории Ирана.

В ходе операции были поражены десятки целей в нескольких районах страны. По данным командования, удары наносились высокоточными боеприпасами с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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