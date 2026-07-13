Стала известна реакция ФБР на смерть сенатора Грэма

Федеральное бюро расследований (ФБР) задействовало все необходимые ресурсы для проверки смерти сенатора Линдси Грэма. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель в социальной сети X.

«ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы», — написал глава бюро.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в США заподозрили российский след в кончине сенатора Грэма.