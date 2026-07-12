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Политика

В МИД России отреагировали на отставку правительства Украины

Мирошник: отставка правительства Украины произошла под давлением внешних сил
Виталий Белоусов/РИА Новости

Отставка правительства Украины произошла под давлением внешних сил. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По его словам, смена правительства Украины также может означать борьбу за контроль над иностранной финансовой помощью.

Мирошник добавил, что в Киеве в ожидании новых денег перетряхивают правительство.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, проработавшей менее года, и других кадровых перестановках, объяснив это «сменой политической стратегии». Среди возможных причин отставки Свириденко на Украине называют ее слабый политический вес и близость к обвиненному в коррупции экс-главе офиса президента Андрею Ермаку. Преемник пока не назван, но есть несколько кандидатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны возможные причины отставки Свириденко с поста премьера Украины.

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