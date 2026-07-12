Постпред США при ООН рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана

Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются. Об этом в интервью Fox News рассказал постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц.

По его словам, в рамках переговоров обсуждаются вопросы инспекций, дальнейшего будущего высокообогащенного урана и программы обогащения.

Накануне телекомпания CNN сообщила, что Иран, предположительно, приступил к восстановлению инфраструктуры на ряде ядерных объектов.

Кроме того, СМИ утверждает, что фотографии, сделанные 21 июня, показывают движение транспорта возле тоннелей на горе Коланг, расположенной рядом с ядерным комплексом в Натанзе. По версии телеканала, это может указывать на продолжающуюся деятельность на объекте в период действия меморандума о взаимопонимании с США.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. По его словам, этот шаг означает завершение иранской ядерной программы или ее полное прекращение. Именно этого США добивались от Ирана, подчеркнул Вэнс.

Ранее стало известно, как США и Иран будут решать вопрос ядерных материалов после сделки.