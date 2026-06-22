Инспекторы МАГАТЭ смогут посетить иранские ядерные объекты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

«Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», — отметил Вэнс.

Он пояснил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Именно об этом США просили Иран, добавил Вэнс.

22 июня Вэнс заявил, что США и Иран на переговорах в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта.

Накануне в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.