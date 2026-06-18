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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, как США и Иран будут решать вопрос ядерных материалов после сделки

IRNA: Иран и США решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ
Lisa Leutner/AP

Иран и США, согласно меморандуму, решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает IRNA со ссылкой на текст соглашения.

Об этом упоминается в седьмом пункте сделки между сторонами, который предполагает, что Вашингтон и Тегеран выработают программу, в рамках которой американская сторона снимет санкции, а резолюции Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ относительно Исламской Республики будут отменены.

До этого президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами — глава Белого дома заявил, что США возобновят атаки, если ему не понравится, как Тегеран будет соблюдать договоренности. 15 июня США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов и будет подписан уже 19 июня. Как соглашение оценивают эксперты и возможно ли возобновление конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным».

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