Линдси Грэм незадолго до смерти потрогал украинский «Писюн»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе визита в Киев, совершенного незадолго до своей смерти, потрогал украинский дрон-перехватчик P1-SUN, называемый в народе «Писюном». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Его повели на экскурсию по заводу дронов, где Грэм сфотографировался с дроном-перехватчиком P1-SUN («Писюн»)», — говорится в посте.

Грэм умер на следующий день после официального визита на Украину. Офис украинского лидера 10 июля в Telegram-канале сообщал о проведении в Киеве встречи с участием американского законодателя.

Публикация была дополнена фотографией с переговоров главы государства Владимира Зеленского с Линдси Грэмом. Стороны обсуждали ужесточение санкций в отношении России и реализацию программы закупок европейскими странами оружия в США для дальнейших поставок на Украину. Также было уделено внимание недавней встрече Зеленского с американским лидером, состоявшейся на полях саммита НАТО в Турции.

Линдси Грэм ушел из жизни 11 июля, через два дня после своего 71-го дня рождения. Конгрессмен с 2013 года активно критиковал Москву и являлся автором множества антироссийских санкций. Сообщалось, что он умер от сердечного приступа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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