На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц объяснил свое нежелание разговаривать с Путиным

Мерц не хочет говорить с Путиным, опасаясь эскалации на Украине
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время не видит необходимости в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, так как, по его мнению, такие контакты приводят к эскалации конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Мерц заявил, что после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву летом прошлого года, а также последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем наблюдалась активизация боевых действий и усиление обстрелов украинских городов со стороны России.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заявил немецкий политик.

На днях глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о том, что канцлер Фридрих Мерц мог бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. По мнению Нимайера, если канцлер проявит прагматизм в беседе с российским лидером, то возможно достижение согласия по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее Мерц рассказал, что у Европы закончились ресурсы помощи для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами