Мерц объяснил свое нежелание разговаривать с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время не видит необходимости в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, так как, по его мнению, такие контакты приводят к эскалации конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Мерц заявил, что после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву летом прошлого года, а также последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем наблюдалась активизация боевых действий и усиление обстрелов украинских городов со стороны России.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заявил немецкий политик.

На днях глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о том, что канцлер Фридрих Мерц мог бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. По мнению Нимайера, если канцлер проявит прагматизм в беседе с российским лидером, то возможно достижение согласия по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее Мерц рассказал, что у Европы закончились ресурсы помощи для Украины.