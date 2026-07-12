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Армия

Минобороны сообщило о ночных ударах по украинским объектам

Минобороны: ВС России ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области. Как уточнили в Минобороны, эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

Кроме того, по информации министерства, ударам подверглись морские суда и паром, которые осуществляли доставку указанных грузов в украинские порты.

Накануне ВС России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинской армии в Днепропетровской области и городе Запорожье. По данным оборонного ведомства, для выполнения боевой задачи были задействовали беспилотники «Герань». Уничтоженные склады использовались для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в министерстве.

Ранее ВСУ открестились от склада с боеприпасами в Вишневом, который атаковали ВС РФ.

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