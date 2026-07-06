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Армия

В Варшаве заявили о согласии Киева обменять свои БПЛА на польские боевые самолеты

Косиняк-Камыш: Украина обменяет свои дроны на польские истребители МиГ-29
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Киев согласился обменять свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на польские истребители МиГ-29, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает агентство PAP.

По словам Косиняка-Камыша, Варшава получила заявление украинской стороны о передаче дронов Польше в течение ближайших двух лет. Глава оборонного ведомства напомнил, что на вооружении военно-воздушных сил Польши сейчас находятся 14 самолетов МиГ-29 советского производства, ресурс которых будет исчерпан к 2028 году.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что предложение Варшавы Киеву остается очень четким — истребители в обмен на дроны. Украинская сторона, в итоге, дала положительный ответ, заявив, что сначала проведет технический осмотр самолетов. При этом министр отметил, что вопрос окончательно пока не решен, и сейчас между Польшей и Украиной идут переговоры.

30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась передавать его стране беспилотные технологии, и поэтому она не получит истребители МиГ-29. Он рассказал, что Варшава предложила Киеву обменять самолеты на дроны, и сначала получила положительный ответ, но потом отказ.

Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Польша утилизирует 14 истребителей МиГ-29, которые предназначались для отправки на Украину, после того, как Киев отказался передавать технологии беспилотников.

Ранее глава минобороны Польши заявил о снижении поставок оружия Украине.

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