В США увидели интерес для американских компаний в производстве Patriot Украиной

Корпорация Lockheed Martin и другие американские оборонные подрядчики заинтересованы в производстве Украиной по лицензии противоракетных комплексов Patriot. Об этом агентству Bloomberg заявил член Палаты представителей США Майкл Маккол.

Сенатор подчеркнул, что Украине необходимо больше перехватчиков Patriot и более мощная противовоздушная оборона.

«Это в их интересах по многим причинам. Если президент хочет, чтобы это было сделано, то в их интересах выполнить его просьбу. <…> Я думаю, что украинцы могут произвести это быстрее, а может быть, даже лучше», — отметил он.

По словам сенатора, США и Украине нужно углубить сотрудничество в области обороны и совместно производить беспилотники.

8 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что американцы передадут Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot. Также он заявил, что Вашингтон обсудит возможность производства систем Patriot по лицензии в Европе.

Агентство Reuters писало, что производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot могут запустить в Германии или в другом государстве Европы, а после завершения конфликта с Россией его перенесут на Украину.

Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев также сказал, что ракеты для Patriot могут произвести на Украине по лицензии США только через два-три года.

Ранее в Европе рассказали, может ли Украина быстро решить проблему с ПВО.