Европа хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой. Об этом заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Наращивание Европой вооружений, ее поддержка Украины — это политика, смысл которой в том, чтобы воевать. Какой вообще результат Европа хочет получить в итоге? Европа надеется поступить так, как поступает победитель. Она хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой», — отметил он.

По словам профессора, Европа не сможет реализовать свой план, так как у нее для этого недостаточно финансовых ресурсов, а заморозка российских активов привела к уничтожению евро как резервной валюты.

В июле основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко в статье для Economist написал, что в странах Запада обсуждаются четыре сценария развития России после завершения украинского конфликта, и все они влекут за собой «потерю или ограничение» суверенитета страны.

В недавнем интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия слишком велика, чтобы в Европе ее не замечали. Также он отметил, что Европа предпочитает уделять России «слишком пристальное внимание».

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы, но если европейские страны будут игнорировать обеспокоенности Москвы, то у них будут проблемы.

Ранее в Италии назвали Россию единственным спасательным кругом Европы.