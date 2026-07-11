Для Европы единственным спасательным кругом является Россия. Об этом заявил итальянский журналист Энрико Граццини в статье для газеты IL Fatto Quotidiano (IFQ).

«Европа по-прежнему придерживается ошибочной стратегии, то есть усугубляет конфронтацию с Россией, которая, напротив, может стать незаменимым союзником. <...> Россия — единственный спасательный круг для Европы», — написал корреспондент.

Граццини добавил, что Россия является единственной сверхдержавой, с которой европейские страны могли бы на равных восстанавливать экономику и вести бизнес. Однако лидеры государства продолжают усугублять свою зависимость от США, принося вред самим себе, считает журналист.

Утром 11 июля внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер заявил, что некоторые политические силы во Франции, Финляндии и Германии сохраняют курс на диалог с Россией. По его словам, существует параллельный диалог между РФ и народами Европы, и он проложит основы для нового мира на Украине и континенте в целом.

Ранее в Британии рассказали, что значит для России конфликт на Украине.