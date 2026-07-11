Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Италии назвали Россию единственным спасательным кругом Европы

IFQ: Россия является единственным спасательным кругом Европы
Global Look Press

Для Европы единственным спасательным кругом является Россия. Об этом заявил итальянский журналист Энрико Граццини в статье для газеты IL Fatto Quotidiano (IFQ).

«Европа по-прежнему придерживается ошибочной стратегии, то есть усугубляет конфронтацию с Россией, которая, напротив, может стать незаменимым союзником. <...> Россия — единственный спасательный круг для Европы», — написал корреспондент.

Граццини добавил, что Россия является единственной сверхдержавой, с которой европейские страны могли бы на равных восстанавливать экономику и вести бизнес. Однако лидеры государства продолжают усугублять свою зависимость от США, принося вред самим себе, считает журналист.

Утром 11 июля внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер заявил, что некоторые политические силы во Франции, Финляндии и Германии сохраняют курс на диалог с Россией. По его словам, существует параллельный диалог между РФ и народами Европы, и он проложит основы для нового мира на Украине и континенте в целом.

Ранее в Британии рассказали, что значит для России конфликт на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Черная Елена, злодейский Паттинсон и десятилетие «Одиссеи» за три часа. За что хвалят и ругают новый киношедевр от Нолана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!