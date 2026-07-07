Песков обратился к европейцам с посланием

Россия не представляет угрозы для Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Первое: Россия не является источником угрозы для Европы», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какое ключевое послание он хотел бы адресовать европейской аудитории.

Он также отметил, что европейцы должны прислушаться к обеспокоенностям России. А если Европа будет игнорировать их, то у нее будут проблемы, сказал пресс-секретарь. Помимо прочего, Песков призвал европейских лидеров как можно скорее начать диалог с Москвой.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.