Песков: РФ слишком велика, чтобы Европа могла о ней забыть

Россия слишком велика, чтобы в Европе ее не замечали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Россия слишком велика, чтобы быть невидимой для Европы. И Европа предпочитает уделять России слишком пристальное внимание», — сказал он.

В этом же интервью представитель Кремля рассказал о главном уроке последних лет — Запад меньше всего мира, и подчиняться ему необязательно.

Также, по словам Пескова, спецоперация на Украине превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада. Он пояснил, что ситуацию изменила поддержка Европой и США Украины поставками вооружений.

Пресс-секретарь российского главы подчеркнул: европейцы должны прислушаться к обеспокоенностям России. А если Европа будет игнорировать их, то у нее будут проблемы, предупредил Песков.

Ранее в Кремле объяснили, в какой ситуации Россия применит ядерное оружие.