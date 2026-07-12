Армия Ирана выступила с призывом к США на фоне новых ударов

Вооруженные силы Ирана призвали США соблюдать условия меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на представителя иранской армии Мохаммада Акраминия.

«Силы США должны соблюдать условия меморандума о взаимопонимании», — говорится в сообщении.

Акраминия также предупредил, что вмешательство Соединенных Штатов посредством создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

12 июля КСИР заявил о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. В ответ американские военные нанесли новую серию ударов по Ирану.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.