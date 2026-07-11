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Политика

Иран продолжит переговоры с Оманом по Ормузскому проливу

МИД Ирана заявил, что продолжbт переговоры с Оманом по Ормузскому проливу
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Оман и Иран достигли соглашения о продолжении консультаций, направленных на обеспечение безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом стало известно из сообщения министерства иностранных дел Омана по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в столице Маскат, пишет ТАСС.

«Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, переговоры, в которых участвовали министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и его иранский коллега Аббас Арагчи, прошли «на фоне последствий недавних событий» в регионе.

Кроме того, иранское министерство иностранных дел сообщило, что министры уделили особое внимание разработке «соответствующих механизмов для обеспечения безопасного прохода судов» через пролив, ссылаясь на статью 5 американо-иранского меморандума.

Ранее США выдвинули Ирану ультиматум из-за Ормузского пролива.

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