На Западе увидели сигнал от Москвы после удара ВС России по Украине

L'AntiDiplomatico: удар ВС России по Украине стал сигналом для Запада

Сообщение министерства обороны РФ об ударе Вооруженных сил России, который был нанесен по Украине 11 июля, является предупреждением для Запада. Об этом пишет итальянская газета L.

Авторы статьи отметили, что риторика Москвы стала более резкой.

«Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы», — говорится в публикации.

Авторы обратили внимание на слова российского военного ведомства о том, что оружие РФ способно «преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны», передаваемые Украине западными спонсорами. Именно они разрушают иллюзию о том, что у Киева есть эффективная система ПВО, отмечается в материале.

Как считают авторы, это заявление Минобороны России стало явным предупреждением для западных спонсоров Украины.

11 июля в министерстве обороны РФ также заявили, что удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины показывают возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на территории республики.

11 июля ВС России нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники. Одно из предприятий, по данным Минобороны РФ, было замаскировано под гражданское производство мебели. Киевляне пожаловались, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги. Кроме того, в Одесской области под удар попали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.