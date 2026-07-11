В Минобороны России оценили результаты ударов по объектам ВПК Украины

Удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины показывают возможности Вооруженных сил (ВС) России гарантированно поражать любые цели на территории республики. Об этом заявило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

«Анализ результатов применения Вооруженными Силами РФ высокоточного оружия <...> подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет об ударах не только по Киеву, куда власти Украины стянули практически все комплексы ПРО. Высокую результативность показали атаки на суда, доставляющие вооружения и военную технику украинским войскам, а также по морским портовым сооружениям республики, отметили в министерстве.

11 июля ВС России нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники, сообщило Минобороны РФ. Одно из предприятий, по данным МО, было замаскировано под гражданское производство мебели. Киевляне пожаловались, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги. Кроме того, в Одесской области под удар попали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины обратился к союзникам после удара ВС РФ.