«По Киеву — баллистика, а тревоги нет». Что известно о новом ударе по Украине?

ВС России нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники, сообщило Минобороны РФ. Одно из предприятий, по данным МО, было замаскировано под гражданское производство мебели. Киевляне пожаловались, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги. Кроме того, в Одесской области под удар попали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские войска в ночь на 11 июля атаковали в Киеве военно-промышленные предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

«Нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в городе Киеве», — говорится в публикации.

Под удар попал завод «Аэродрон», специализирующийся на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности — «E-300 Enterprise» и «D-80 Discovery», уточнило ведомство.

В том числе поражено предприятие ЧАО «Фанплит». Оно осуществляет сборку и хранение беспилотников «Fire Point 2» с дальностью полета до 200 км, а также комплектующих для оснащения их боевых частей.

«Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы», — подчеркнуло Минобороны РФ.

По информации SHOT, в Дарницком районе Киева также загорелась трансформаторная подстанция, а в Днепровском зафиксирован сильный пожар в нежилом объекте.

Кроме того, атакованы объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области . Так, в результате удара по порту «Южный» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. Эта гавань — логистический узел ВСУ, Киев с ее помощью обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, отметили в российском оборонном ведомстве.

В порту «Черноморск» под удар попали топливные резервуары и объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов для нужд украинской армии. Терминал обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% экспорта агропродукции. Этот порт — ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ.

В Измаильском морском торговом порту поражены места хранения вооружения и военной техники, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, склады ГСМ, а также пункты управления портовой инфраструктурой. «Измаил» — важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на реке Дунай, добавило ведомство.

По данным SHOT, серия ударов также была нанесена по городу Апостолово Днепропетровской области, где находится крупный железнодорожный узел, по Сумам и городу Нежин в Черниговской области, а также по подконтрольному ВСУ городу Запорожью.

Воздушные силы Украины утверждают, что российские войска применили шесть баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 . При этом ни одна из них не была сбита, следует из сводки, опубликованной в Telegram-канале украинских воздушных сил.

«Зафиксировано попадание баллистических ракет», — отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что средства противовоздушной обороны не справились с российскими баллистическими ракетами. В связи с этим он призвал партнеров Киева «двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на [производство ЗРК] Patriot и совместного европейского проекта антибаллистики».

«Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что даст Украине лицензию на производство ракет к системам ПВО Patriot. Однако на создание ракеты для Patriot «уходят годы, а это значит, что украинское производство не начнется в ближайшее время», предупреждает Bloomberg.

«Ракеты прилетят в любую минуту»

Тем временем жители Киева в социальных сетях жалуются на отсутствие воздушной тревоги — удары баллистическими ракетами начались до ее объявления, сообщает «Страна.ua».

«Вторая подряд ночная атака на Киев без объявления тревоги <…> Похоже, это уже новая тенденция — баллистическая атака без фиксации <…> По Киеву — баллистика, а тревоги нет. Что за треш?» — пишут киевляне.

На этом фоне депутат Верховной рады Украины Федиенко призвал не ждать, что при каждой баллистической атаке удастся заранее включить сирену. Он обратил внимание, что время подлета ракет С-400 крайне малое и заранее предупредить о подобных ударах «зачастую невозможно».

« Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту », — добавил нардеп в своем Telegram-канале.

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Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала «Киев 24» подтвердил, что тревога в Киеве была объявлена уже после первых взрывов, поскольку Россия применила баллистические ракеты с очень коротким временем подлета. По его словам, российские войска подтянули пусковые установки ближе к границе, поэтому «баллистика долетает до Киева менее, чем за три минуты, времени на реагирование стало еще меньше».