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Политика

Ле Пен раскрыла лозунг своей президентской кампании

Ле Пен начнет президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции
Stephanie Lecocq/Reuters

Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила в интервью газете Journal du Dimanche, что начнет свою кампанию под лозунгом возрождения страны.

«Прежде всего речь идет о возрождении Франции в практическом смысле: о возрождении нашей промышленности, нашей системы здравоохранения, наших школ, нашей безопасности и нашего суверенитета», — сказала политик.

Также она заявила, что необходимо восстановить должный контроль над границами Франции.

Кроме того, Ле Пен выразила мнение, что одни из ее основных конкурентов на предстоящих выборах — центристы — продолжат продвигать линию нынешнего президента страны Эммануэля Макрона.

Помимо этого, политик отметила, что, пока у нее будет оставаться законная возможность принимать участие в президентской кампании, она будет это делать.

7 июля Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

В тот же день Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европейского парламента. При этом суд смягчил приговор политику до трех лет лишения свободы. Из них один год она проведет с электронным браслетом и еще два года — условно. Ле Пен формально сможет принять участие в президентской гонке 2027 года.

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» были признаны виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Политика изначально приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отбывать наказание ее направили домой с электронным браслетом.

Ранее Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях.

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