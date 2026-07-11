Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Фицо заявил, что в НАТО готовы к диалогу с РФ

Фицо: на саммите НАТО был проявлен интерес к диалогу с РФ
Darko Vojinovic/AP

Многие участники саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, проявили интерес к диалогу с Россией. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в обращении, опубликованном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Многие страны НАТО проявили интерес к [необходимости] вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», — сказал он.

Фицо добавил, что Словакия выступает за сотрудничество и диалог.

До этого британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока сообщила, что страны НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом.

В июне Фицо заявил, что Словакия не станет присоединяться к европейской военной помощи Украине, поскольку поставки оружия и финансирование его закупок лишь продлевают конфликт. Он уточнил, что делегацию страны на саммите НАТО в Анкаре будет возглавлять президент Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее на Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 11 июля. Потопы в Москве и регионах, новые файлы о НЛО и смерть футболиста с ЧМ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!