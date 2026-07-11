Фицо: на саммите НАТО был проявлен интерес к диалогу с РФ

Многие участники саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, проявили интерес к диалогу с Россией. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в обращении, опубликованном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Многие страны НАТО проявили интерес к [необходимости] вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», — сказал он.

Фицо добавил, что Словакия выступает за сотрудничество и диалог.

До этого британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока сообщила, что страны НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом.

В июне Фицо заявил, что Словакия не станет присоединяться к европейской военной помощи Украине, поскольку поставки оружия и финансирование его закупок лишь продлевают конфликт. Он уточнил, что делегацию страны на саммите НАТО в Анкаре будет возглавлять президент Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее на Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять России.