Cтраны — члены НАТО не сумели создать армию, которая могла бы справиться с российскими войсками. Об этом пишет Daily Telegraph (DT).

Автор статьи отмечает, что страны — члены Североатлантического альянса оказались вовлеченными «в прокси-конфликт с Россией» — конфликт на Украине, что вынуждает объединение перенаправлять ценные военные ресурсы, как финансовые, так и материальные, на Киев.

Обозреватель сравнил Украину с гигантской печью, которая «поглощает все, что в нее поступает».

Накануне сообщалось, что страны НАТО активно наращивают закупки беспилотников и средств борьбы с ними, однако в альянсе опасаются, что такие арсеналы устареют еще до возможного столкновения с Россией. Опыт Украины показал, что технологии БПЛА меняются за считаные месяцы, поэтому НАТО намерено пересмотреть подход к закупкам и теснее работать с производителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на признание России долгосрочной угрозой НАТО.