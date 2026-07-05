Премьер Словакии рассказал, к чему НАТО не будет обязывать страны-члены блока

Фицо: НАТО на саммите не будет обязывать страны финансово помогать Украине

Итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, не будет накладывать на страны обязательства по какой-либо финансовой помощи Украине. Об этом в эфире ТА3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он рассказал, что получил об этом подтверждение в письменной форме от генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.

Фицо добавил, что предупреждал главу НАТО о нежелании Словакии участвовать в каких-либо финансовых схемах, направленных на военную поддержку Украины.

Словацкий премьер добавил, что это не означает, что Братислава не готова помогать украинской стороне гуманитарно.

В июне Фицо заявил, что Словакия не станет присоединяться к европейской военной помощи Украине, поскольку поставки оружия и финансирование его закупок лишь продлевают конфликт. Он уточнил, что делегацию страны на саммите НАТО в Анкаре будет возглавлять президент Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее Фицо заявил, что не упустит «ни одной возможности» диалога с Путиным.