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Политика

В НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом

Times: в НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Страны НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока.

Журналисты отметили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие политики заявляют о планах России напасть на Североатлантический альянс к 2030 году. По их словам, к этому сроку страна якобы «успеет восстановить силы» после конфликта на Украине.

«Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на сегодняшний день доказательств этому нет», — говорится в материале.

9 июля эксперт по безопасности, дипломат и бывший директор Службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс сообщил, что заявления о возможном планировании Россией крупной военной провокации против стран НАТО неправдоподобны и являются «чепухой». По его словам, для вступления в конфликт с альянсом Москве нужно провести крайне серьезную подготовку, так как этот конфликт станет крупнейшим военным противостоянием, «которое можно себе представить».

Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в подготовке к конфликту.

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