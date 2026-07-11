Американский актер и спецпредставитель МИД России по вопросам гуманитарных связей с США Стивен Сигал в интервью изданию Die Weltwoche усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

«Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», — сказал актер.

1 июля издание «Украинская правда» сообщило, что Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом, в ходе которых в том числе обсудил проведение выборов. По словам источников, на встрече участники обсудили якобы рост рейтинга украинского лидера. В материале сказано, что положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что он и его команда всерьез заговорили о возможности проведения выборов президента Украины уже в конце осени этого года.

5 июля первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что организация президентских выборов на Украине имеет важное значение для проведения переговоров с Россией и подписания мирного соглашения. Парламентарий отметила, что сейчас республикой управляет нелегитимный лидер в лице Зеленского. Срок его полномочий на посту главы государства истек в мае 2024 года.

Ранее на Украине рассказали о проблеме с участием Зеленского в выборах.