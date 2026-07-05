Организация президентских выборов на Украине имеет важное значение для проведения переговоров с Россией и подписания мирного соглашения, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова. Она прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Парламентарий отметила, что сейчас Украиной управляет нелегитимный лидер в лице Владимира Зеленского. Срок его полномочий на посту главы государства истек в мае 2024 года.

«Он, по большому счету, и подписывать ничего не сможет. Им (украинским властям. — «Газета.Ru») нужно все равно понимать, кто будет тем, кто подпишет все документы», — сказала депутат.

По словам Журовой, если выборы на Украине не состоятся до момента подписания мирного соглашения с Россией, то будет существовать угроза того, что документ попытаются оспорить. В том числе ситуацией могут воспользоваться страны Европы, предупредила законодатель.

«Нужно соблюсти здесь юридическую чистоту», — добавила она.

1 июля журналисты «Украинской правды» со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский провел секретные переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность проведения президентских выборов осенью текущего года. Однако позднее сам глава государства заявил, что предстоящей осенью выборы состоятся в России, а не на Украине.

Ранее в Кремле высказались о легитимности Зеленского.