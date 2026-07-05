Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Госдуме оценили необходимость проведения президентских выборов на Украине

Депутат Журова: выборы президента на Украине важны для переговоров с Россией
Vasily Fedosenko/REUTERS

Организация президентских выборов на Украине имеет важное значение для проведения переговоров с Россией и подписания мирного соглашения, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова. Она прокомментировала ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Парламентарий отметила, что сейчас Украиной управляет нелегитимный лидер в лице Владимира Зеленского. Срок его полномочий на посту главы государства истек в мае 2024 года.

«Он, по большому счету, и подписывать ничего не сможет. Им (украинским властям. — «Газета.Ru») нужно все равно понимать, кто будет тем, кто подпишет все документы», — сказала депутат.

По словам Журовой, если выборы на Украине не состоятся до момента подписания мирного соглашения с Россией, то будет существовать угроза того, что документ попытаются оспорить. В том числе ситуацией могут воспользоваться страны Европы, предупредила законодатель.

«Нужно соблюсти здесь юридическую чистоту», — добавила она.

1 июля журналисты «Украинской правды» со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский провел секретные переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность проведения президентских выборов осенью текущего года. Однако позднее сам глава государства заявил, что предстоящей осенью выборы состоятся в России, а не на Украине.

Ранее в Кремле высказались о легитимности Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!