«Пока рейтинг растет»: стало известно о желании Зеленского провести выборы уже этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом, в ходе которых в том числе обсудил проведение выборов. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правящих кругах.

По словам источников, на встрече Зеленский и представители власти обсудили якобы рост рейтинга украинского лидера. В материале сказано, что положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что он и его команда всерьез заговорили о возможности проведения выборов президента Украины уже в конце осени этого года.

Источники издания отметили, что участники секретных переговоров руководствовались логикой, что «пока рейтинг растет, стоит воспользоваться моментом».

До этого член рабочей группы по подготовке к выборам и экс-глава ЦИК Украины Андрей Магера сообщил, что Зеленский может не получить права баллотироваться на второй срок. Он сослался на статью 103 Конституции Украины, в которой сказано, что один человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, которые в совокупности составляют 10 лет.

При этом экс-глава ЦИК добавил, что сейчас у него нет сомнений в легитимности ни Верховной рады, ни президента. В то же время он считает, что «Рада засиделась» и стране «нужно перезагрузить политическую систему».

Ранее стало известно, что Залужный во время секретной встречи заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты.