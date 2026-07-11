Президент Украины Владимир Зеленский превращает республику в страну вдов и сирот. Об этом в социальной сети X заявила историк Марта Гавришко, комментируя реакцию властей на беспорядки во Львове.

По ее словам, Зеленский ни разу не осуждал насилие, которое совершают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в отношении мирных жителей. Вместо этого глава республики наоборот пытается защитить военкомов, подчеркнула историк.

«Зеленский превращает Украину в страну скорбящих матерей, вдов и сирот — нацию женщин, вынужденных жить без мужей, которых у них отняли», — написала Гавришко.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, которые были вызваны действиями ТЦК, связанными с принудительной мобилизацией. Источники утверждают, что сотрудники военкомата задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ местные жители окружили служебный автомобиль и перевернули его.

10 июля экс-нардеп Владимир Олейник заявил, что протесты во Львове, связанные с действиями украинских военкоматов и принудительной мобилизацией, приведут к масштабному социальному бунту. Как отметил бывший депутат, на Украине фиксируются случаи пыток людей со стороны представителей ТЦК, которые ловят граждан на улице.

Ранее в Раде заявили о проседании темпов мобилизации на Украине.