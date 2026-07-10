«Будет пылать вся Украина: бывший нардеп рассказал о последствиях действий ТЦК

Протесты во Львове, связанные с действиями украинских военкоматов (ТЦК) и принудительной мобилизацией, приведут к масштабному социальному бунту, «будет пылать вся Украина». Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Владимир Олейник.

«Посмотрите на динамику. Если раньше, три-четыре года назад, это два ТЦКашника, какой-то конфликт небольшой, еще две-три женщины участвуют, то сейчас мы видим, что эта тема набирает обороты. Сегодня уже большинство операций, которые они проводят, это больше 10 человек с полицейской поддержкой и так далее. Привлекают уже волонтеров, идиотов, которые готовы по беспределу действовать — добровольные помощники, их же освобождают от службы», — рассказал бывший украинский парламентарий.

Как отметил Олейник, на Украине фиксируются случаи пыток людей со стороны представителей военкоматов, которые ловят граждан на улице.

«Сейчас больше будет таких событий, потому что жестче будет бусификация. В конечном итоге где-то рванет и понесется по всей Украине... Будет пылать вся Украина», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые протесты в Львове, связанные с действиями сотрудников военкомата, отметив негативное отношение граждан к украинским военнослужащим.

«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — заявил он в ответ на вопросы журналистов.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, которые были вызваны действиями территориального центра комплектования, связанными с принудительной мобилизацией. Источники утверждают, что сотрудники ТЦК задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ местные жители окружили служебный автомобиль и перевернули его.

Ранее Буданов раскритиковал протестующих против ТЦК во Львове.

