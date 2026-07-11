Мадьяр: Шуйоку грозит импичмент, если он не подпишет поправку в конституцию

Президенту Венгрии Тамашу Шуйоку грозит импичмент, если он не подпишет поправку в конституцию, согласно которой он должен уйти в отставку. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Парламент примет 17-ю поправку к конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента», — написал глава кабмина.

Мадьяр добавил, что депутаты планируют провести голосование по изменению конституции в понедельник, 12 июля.

Мадьяр призывал Шуйока самостоятельно уйти в отставку до 31 мая. По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер Венгрии раскритиковал главу государства и напомнил ему, что если тот не согласится на это решение, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Позже в пресс-службе дворца Шандора заявили, что президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьер-министра. Глава государства обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку конфликту.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.