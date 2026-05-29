Премьер Венгрии раскритиковал президента и призвал его уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Об этом сообщает The Guardian.

По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Мадьяр раскритиковал Шуйока и напомнил ему, что если тот не согласится на отставку, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Мадьяр обращается к лидеру Венгрии с таким призывом не в первый раз. 9 мая, после вступления в должность премьер-министра, он призвал Шуйока уйти в отставку не позднее 31 мая. Глава кабмина заявил, что президент не должен мешать демократическому обновлению страны. По его словам, Шуйок вместо того, чтобы служить гарантом конституции, не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах.

Президент отклонил требование, заявив, что намерен выполнять свои обязанности в рамках существующей конституционной системы. Шуйок отверг заявления о том, что утратил политическую легитимность. Он занимает пост президента с 5 марта 2024 года, срок его полномочий продлится до 2029 года.

Ранее лидер победившей оппозиции пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО.