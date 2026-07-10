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Политика

Тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра

В Будапеште потребовали отставки премьера Мадьяра
Bernadett Szabo/Reuters

В Будапеште прошел митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который внес в парламент поправку к конституции, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, перед резиденцией главы государства собрались несколько тысяч человек. Акцию организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол». Собравшиеся скандировали лозунги с критикой Мадьяра, призывали к его отставке и выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. В руках у участников были венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями в адрес премьера и его партии «Тиса». На одном из плакатов Мадьяр был изображен поедающим кровоточащую надпись «Демократия».

Бывший президент Венгрии Янош Адер, выступая на митинге, заявил, что если Шуйока заменят другим человеком, тот не будет пользоваться уважением, не сможет представлять интересы страны за границей и выражать национальное единство. Директор по связям с общественностью «Фидес» Берталан Хаваши призвал президента не бояться «карманного диктатора» и подчеркнул, что Шуйок как конституционный юрист никогда не подпишет неконституционные решения.

До этого Адер заявил, что решения Мадьяра ведут Венгрию к холодной гражданской войне. Он добавил, что планы Мадьяра по отстранению действующего президента Венгрии с должности путем принятия поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права.

Ранее экс-президент Венгрии решил подать в суд на Мадьяра.

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