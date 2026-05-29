Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию премьер-министра страны Петера Мадьяра. Глава государства обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку конфликту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дворца Шандора (официальная резиденция президента республики. — «Газета.Ru»).

«Призывы к отстранению от должности главы государства по политическим причинам, которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, создают крайне противоречивую ситуацию в существующем конституционном порядке, что негативно сказывается на конституционном функционировании и авторитете института президента республики», — сказано в заявлении.

Мадьяр призвал венгерского лидера уйти в отставку до 31 мая. По итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Мадьяр раскритиковал Шуйока и напомнил ему, что если тот не согласится на отставку, новое правительство может попытаться отстранить его самостоятельно.

Президент отклонил требование, заявив, что намерен выполнять свои обязанности в рамках существующей конституционной системы. Шуйок отверг заявления о том, что утратил политическую легитимность. Он занимает пост президента с 5 марта 2024 года, срок его полномочий продлится до 2029 года.

Ранее лидер победившей оппозиции пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО.