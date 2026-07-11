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Политика

Фидан рассказал, что должен сделать Киев для урегулирования конфликта

Фидан: Украина должна поддержать договоренности Анкориджа для урегулирования
Louisa Gouliamaki/Reuters

Для продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине Киеву следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию The National.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, во время встречи с ним президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на Аляске. Вместе с тем, подчеркнул Фидан, односторонних обязательств недостаточно для достижения мира.

»(Российская сторона — прим. «Газета.Ru») придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», — сказал он.

21 июня помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что одна из сторон оказалась «совсем не в состоянии» выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности.

29 июня российский лидер подчеркнул, что Кремль готов продолжить с Белым домом обсуждение всех деталей «обсуждаемых тем» в Анкоридже.

Ранее на Украине рассказали, что дали переговоры в Анкоридже.

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