«Впился и не может напиться крови»: Захарова сравнила Зеленского с клещом

Захарова: Зеленский как клещ впился в украинский народ и не может напиться крови

Президент Украины Владимир Зеленский впился в тело украинского народа, как клещ. Об этом kp.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, может ли республике и главе государства что-то помочь в текущей ситуации.

«Ему... ничего не поможет. Он (Зеленский — «Газета.Ru») как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее Зеленский назвал «задачей номер один» получение лицензий на производство ракет для Patriot и создание общего европейского проекта по антибаллистике после удара ВС РФ. По его словам, Киев ждет от партнеров «выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей», о которых договорились во время заседания НАТО.

11 июля ВС России нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники, сообщило Минобороны РФ. Одно из предприятий, по данным МО, было замаскировано под гражданское производство мебели. Киевляне пожаловались, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги. Кроме того, в Одесской области под удар попали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о попытках Зеленского защитить Киев от ударов РФ.