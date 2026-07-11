Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский назвал «задачу номер один» после удара ВС РФ

Зеленский назвал задачей номер один получение лицензий для Patriot
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «задачей номер один» получение лицензий на производство ракет для Patriot и создание общего европейского проекта по антибаллистике после удара ВС РФ. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Киев ждет от партнеров «выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей», о которых договорились во время заседания НАТО.

«Надо двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта антибаллистики. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это», — написал Зеленский.

До этого сообщалось о серии ударов по Киеву и другим областям. В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары в Днепровском и Дарницком районе. В последнем случае могла загорелась трансформаторная подстанция. Взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, а также Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Удар ВС России пришелся и на крупных железнодорожный узел, в городе Апостолово в Днепропетровской области.

Ранее в Европе снова заговорили о создании общей армии на континенте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!