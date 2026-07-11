Зеленский назвал «задачу номер один» после удара ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «задачей номер один» получение лицензий на производство ракет для Patriot и создание общего европейского проекта по антибаллистике после удара ВС РФ. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Киев ждет от партнеров «выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей», о которых договорились во время заседания НАТО.

«Надо двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта антибаллистики. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это», — написал Зеленский.

До этого сообщалось о серии ударов по Киеву и другим областям. В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары в Днепровском и Дарницком районе. В последнем случае могла загорелась трансформаторная подстанция. Взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, а также Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Удар ВС России пришелся и на крупных железнодорожный узел, в городе Апостолово в Днепропетровской области.

Ранее в Европе снова заговорили о создании общей армии на континенте.