В Минобороны РФ рассказали о попытках Зеленского защитить Киев от ударов РФ

Минобороны РФ: Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский стянул в Киев практически все комплексы ПРО, имеющиеся в наличии у Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что об этом свидетельствует анализ результатов применения Вооруженных сил (ВС) России по объектам ВСУ.

В ночь на 11 июля российские силы ударили по Киеву и другим областям. В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары в Днепровском и Дарницком районе. В последнем случае могла загорелась трансформаторная подстанция. Взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, а также Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Удар ВС России пришелся и на крупный железнодорожный узел в городе Апостолово в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны России раскрыло цели ударов на Украине.