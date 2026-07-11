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Политика

Постпред России оценил переговоры с МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред Ульянов: переговоры России и МАГАТЭ по ЗАЭС были прагматичными
Константин Михальчевский/РИА Новости

Переговоры делегаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были прагматичными. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники станции и члены их семей», — сказал дипломат.

Переговоры между Россией и МАГАТЭ прошли 10 июля в Калининграде. В ходе консультаций глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов украинских войск по Запорожской АЭС. Также гендиректор компании отметил, что запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС составляют половину от необходимого объема.

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной опасности атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Он добавил, что российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость террористической активности Украины относительно ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на призыв назвать виновных в обстрелах ЗАЭС.

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