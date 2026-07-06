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Политика

Глава МАГАТЭ отреагировал на призыв назвать виновных в обстрелах ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ назвало бы виновного в атаках на ЗАЭС при наличии доказательств
Albert Otti/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало бы виновного в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) при наличии неопровержимых доказательств. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, при этом нужно понимать, что во время военных конфликтов существуют радикально противоположные взгляды на одно и то же.

Гросси подчеркнул, что целью МАГАТЭ является недопущение ядерной аварии.

Собеседник агентства добавил, что переход к выявлению виновника создает для МАГАТЭ, как для независимого агентства, сложность. В частности, по обломкам сбитых беспилотников не всегда возможно определить, откуда БПЛА прилетел, отметил Гросси.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила о завершении локального режима тишины, который был введен для проведения ремонтных работ на ЛЭП «Днепровская». Режим действовал с 5 июня, его целью было восстановление одной из двух высоковольтных линий, поврежденных в результате предыдущей атаки дронов. По словам Яшиной, согласованный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился 23 июня.

Ранее глава МАГАТЭ оценил сроки восстановления ЛЭП у Запорожской АЭС.

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