В Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США

Fars: Иран не вернется к переговорам с США, пока Вашингтон не изменит позицию

Иран не просил США о возобновлении переговоров и не планирует возвращаться к ним до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

В Тегеране подчеркнули, что возобновление переговоров в ближайшее время вряд ли возможно.

Накануне телеканал CBS сообщил, что президент США поручил своим переговорщикам продолжить диалог с Ираном.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предположили, что Иран начал восстанавливать ядерные объекты.