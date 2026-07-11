Глава МИД Германии заявил о подходящем времени для переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о подходящем времени для переговоров по Украине

Правительство Германии считает, что пришло подходящее время для переговоров об урегулировании конфликта на Украине и в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Tagesspiegel.

«Сейчас мы должны предпринять очень серьезную попытку разрешить оба конфликта. Ни один из конфликтов не будет решаться на поле боя, а за столом переговоров — чем скорее, тем лучше для людей», — сказал Вадефуль.

Комментируя эскалацию в обоих конфликтах, он упомянул феномен «последнего рубежа» перед началом переговоров. Министр также предположил, что действия России и Ирана перед саммитом НАТО не были случайностью.

В связи с этим Вадефуль подчеркнул, что саммит НАТО послал четкий сигнал Киеву о дальнейшей поддержке и Москве о необходимости начать переговоры.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

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